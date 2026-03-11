iSport.ua
Полесье продлило контракт с игроком, которого ранее отправляли в дубль

Сергей Чоботенко останется в Житомире.
Сегодня, 20:35       Автор: Андрей Безуглый
Сергей Чоботенко / polissyafc.com
Сергей Чоботенко / polissyafc.com

Полесье объявило о продлении контракта с Сергеем Чоботенко.

Напомним, что в начале года вокруг защитника разгорелся небольшой скандал. Чоботенко отказался подписывать новый контракт и был отправлен за это в дубль.

Однако в итоге, очевидно, стороны достигли компромисса, подписав соглашение до 2029 года.

В текущем сезоне Сергей Чоботенко провел 23 поединка, отметившись одним голом и одним ассистом.

Ранее также сообщалось, что Динамо отправило в аренду своего игрока.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Чоботенко

