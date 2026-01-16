iSport.ua
Полесье вернуло в состав ранее отстраненного от первой команды защитника

Сергей Чоботенко и житомирский клуб согласовали дальнейший формат сотрудничества.
Сегодня, 11:59       Автор: Игорь Мищук
Полесье вернуло в основной состав после отстранения защитника Сергея Чоботенко.

Ранее стало известно, что житомирский клуб перевел в команду U-19 центрбека вместе с вингером Алексеем Гуцуляком, у которых в июне заканчиваются контракты.

Читай также: Лидеры Полесья не поедут с командой на сборы

Тем не менее "волки" выступили с заявлением, сообщив, что клуб и Чоботенко пришли к согласию, а игрок присоединится к первой команде на учебно-тренировочном сборе.

"Футбольный клуб Полесье и защитник Сергей Чоботенко пришли к общему пониманию и нашли компромисс в рабочей ситуации.

По итогам внутреннего диалога стороны согласовали дальнейший формат сотрудничества. Сергей Чоботенко присоединится к основной команде ФК Полесья на учебно-тренировочном сборе в Испании и пройдет подготовку к новому сезону вместе с первой командой.

Клуб и футболист сосредоточены на подготовке к официальным соревнованиям и выполнении совместных спортивных задач", - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне Чоботенко провел за Полесье 21 матч во всех турнирах, отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее Полесье объявило о подписании нападающего Карпат.

