Полесье объявило о подписании нападающего Карпат
Нападающий львовских Карпат Игорь Краснопир пополнил состав Полесья.
Об этом сообщает официальный сайт житомирского клуба.
23-летний футболист подписал с Полесьем контракт сроком на три с половиной года. В составе своей новой команды он будет выступать под 95-м номером.
Финансовые детали сделки не разглашаются, но, по данным Transfermarkt, сумма компенсации составила 1,2 миллиона евро.
Ранее нападающий уже работал с главным тренером Полесья Русланом Ротанем в составе молодежной и олимпийской сборных Украины.
В нынешнем сезоне Краснопир провел за Карпаты во всех турнирах 18 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
