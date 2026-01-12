iSport.ua
Полесье объявило о подписании нападающего Карпат

Игорь Краснопир продолжит карьеру в житомирском клубе.
Сегодня, 15:59       Автор: Игорь Мищук
Игорь Краснопир перешел в Полесье / ФК Полесье
Нападающий львовских Карпат Игорь Краснопир пополнил состав Полесья.

Об этом сообщает официальный сайт житомирского клуба.

Читай также: Полесье объявило о подписании игрока сборной Косово

23-летний футболист подписал с Полесьем контракт сроком на три с половиной года. В составе своей новой команды он будет выступать под 95-м номером.

Финансовые детали сделки не разглашаются, но, по данным Transfermarkt, сумма компенсации составила 1,2 миллиона евро.

Ранее нападающий уже работал с главным тренером Полесья Русланом Ротанем в составе молодежной и олимпийской сборных Украины.

В нынешнем сезоне Краснопир провел за Карпаты во всех турнирах 18 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Полесье продлило контракт с игроком сборной Украины.

