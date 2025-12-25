Полесье объявило о подписании игрока сборной Косово
Полесье сообщило о подписании полузащитника румынского Клужа Линдона Эмерллаху.
О переходе 23-летнего косовара житомирский клуб объявил на своем официальном сайте.
Как сообщает пресс-служба "волков", новичок подписал контракт сроком на три года.
В житомирской команде полузащитник будет выступать под 14-м номером.
Финансовые условия сделки не разглашаются, но по данным Transfermarkt, сумма компенсации за игрока составила два миллиона евро.
В нынешнем сезоне Эмерллаху провел за Клуж 24 матча во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.
Также хавбек является игроком сборной Косово, за которую сыграл 12 поединков, забил один мяч и сделал два ассиста.
