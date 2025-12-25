iSport.ua
Полесье объявило о подписании игрока сборной Косово

Полузащитник Линдон Эмерллаху заключил контракт с житомирским клубом.
Сегодня, 10:44       Автор: Игорь Мищук
Линдон Эмерллаху / ФК Полесье
Полесье сообщило о подписании полузащитника румынского Клужа Линдона Эмерллаху.

О переходе 23-летнего косовара житомирский клуб объявил на своем официальном сайте.

Как сообщает пресс-служба "волков", новичок подписал контракт сроком на три года.

Читай также: Полесье переподписало контракт с ключевым защитником

В житомирской команде полузащитник будет выступать под 14-м номером.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но по данным Transfermarkt, сумма компенсации за игрока составила два миллиона евро.

В нынешнем сезоне Эмерллаху провел за Клуж 24 матча во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Также хавбек является игроком сборной Косово, за которую сыграл 12 поединков, забил один мяч и сделал два ассиста.

Ранее сообщалось, что лидер Полесья вылетел на значительный срок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы клуж Полесье

