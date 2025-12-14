iSport.ua
Полесье переподписало контракт с ключевым защитником

Эдуард Сарапий заключил новый договор с житомирским клубом.
Сегодня, 13:14
Полесье объявило о продлении сотрудничества со своим основным защитником Эдуардом Сарапием.

Как сообщает официальный сайт житомирского клуба, 26-летний футболист подписал новый контракт, рассчитанный до конца июня 2030 года.

Читай также: Ротань получил дисквалификацию и рекордный штраф после удаления в матче Рух - Полесье

Сарапий присоединился к Полесью в июле 2024 года. За это время он провел в составе "волков" 49 матчей и отличился четырьмя забитыми мячами.

В нынешнем сезоне защитник сыграл 23 поединка во всех турнирах, забив два гола.

Ранее сообщалось, что лидер Полесья вылетел на значительный срок.

