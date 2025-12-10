Полесье договорилось о трансфере лидера ЧФР

Полесье согласовало трансфер Линдона Эмерлаху.

По данным Digi Sport, румынский ЧФР получит за переход полузащитника 1,5 миллиона евро, а также 10% от суммы его будущей продажи.

Отмечается, что игрока хотел подписать ФКСБ, однако Эмерлаху выбрал продолжить карьеру в УПЛ.

В нынешнем сезоне Линдон забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи в 23 матчах во всех турнирах.

Тем временем Кривбасс не может договориться о трансфере своего лидера.

