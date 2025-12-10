iSport.ua
Мэджик побеждает Хит благодаря феноменальной игре Бэйна

37 очков Десмонда решают исход.
Сегодня, 12:12       Автор: Валентина Чорноштан
Десмонд Бейн / Getty Images
Десмонд Бейн / Getty Images

В среду прошёл 1/4 финала Кубка НБА, в полуфинал вышел Орландо Мэджик.

Защитник Десмонд Бейн помог Орландо выйти в 1/2 финала благодаря своей результативности.

Во время игры он набрал 37 очков за 38 минут на площадке. Бэйн реализовал 14 из 24 бросков с игры, 6 из 9 трёхочковых и 3 из 3 штрафных. В его активе также 6 подборов, 5 передач, 1 перехват и лучший показатель среди стартовых игроков +11.

Центровой Мэджик Уэнделл Картер оформил дабл-дабл — 14 очков (6 из 8 с игры, 2 из 3 из-за дуги) и 10 подборов.

Посмотреть видеообзор матчей 1/4 финала Кубка НБА можно на сайте ISPORT.

ТОП-5 моментов НБА: силовой данк Таунса возглавил рейтинг
