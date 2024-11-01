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Баскетбол

Банкеро вылетел на неопределенный срок из-за разрыва мышцы живота

Орландо придется обходиться без своего лидера на протяжении как минимум месяца.
Сегодня, 17:09
Паоло Банкеро / Getty Images
Паоло Банкеро / Getty Images

Звезда Орландо Мэджик Паоло Банкеро пропустит длительный период времени из-аз разрыва косой мышцы живота, сообщает The Athletic.

Команда заявила, что состояние 21-летнего баскетболиста будет оценено через 4-6 недель.

Банкеро травмировался в четвертой четверти недавней игры против Чикаго (99:102).

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В этом регулярном сезона Банкеро является лидером Орландо по количеству набранных очков (29), передач (5,6) и минут (36,4) в среднем за матч.

После пяти стартовых игр Мэджик занимают третье место на Востоке, имея баланс побед 3-2. Лидером конференции является Кливленд, который остается единственной командой Востока, не потерпевшей ни единого поражения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Орландо Мэджик Паоло Банкеро

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