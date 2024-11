Банкеро вылетел на неопределенный срок из-за разрыва мышцы живота

Звезда Орландо Мэджик Паоло Банкеро пропустит длительный период времени из-аз разрыва косой мышцы живота, сообщает The Athletic.

Команда заявила, что состояние 21-летнего баскетболиста будет оценено через 4-6 недель.

Банкеро травмировался в четвертой четверти недавней игры против Чикаго (99:102).

This is the play Paolo Banchero got banged up on, being the ultimate competitor he is — he finished the game. Banchero had a wrap on the right side of his core underneath his shirt, and on both of his knees during his post-game interview following the loss. Brutal pic.twitter.com/gpe0ZtzsEM