Двукратный победитель данк-контеста получил контракт в НБА

Орландо Мэджик дадут шанс Маку МакКлангу проявить себя в лучшей лиге мира.

Мак МакКланг возвращается в Национальную баскетбольную ассоциацию.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, 25-летний баскетболист договорился о частично гарантированном контракте с Орландо Мэджик.

MVP G-Лиги 2024 года отправился в тренировочный лагерь Орландо, чтобы побороться за место в ростере.

Напомним, что Мак МакКланг - двукратный победитель конкурса по броскам сверху (2023, 2024), проводимого во время звездного уик-энда НБА.

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На счету МакКланга четыре матча в НБА: по одному за Чикаго и Лейкерс в сезоне-2021/22 и два в составе Филадельфии в сезоне-2022/23. В этих встречах он набирал в среднем 8,3 очка, 3,3 подбора и 2,5 передачи.

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