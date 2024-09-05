iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

"Для меня это вариант": Карри хотел бы стать владельцем клуба НБА

Стеф видит себя в другой роли в баскетбольной жизни.
Сегодня, 00:19
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

Карьера звезды Голден Стэйт Уорриорз Стефа Карри понемногу приближается к своему завершению. И "Шеф" уже думает о том, чем он займется в будущем.

Как сообщает BasketNews, 36-летний разыгрывающий заинтересован в том, чтобы стать владельцем баскетбольной франшизы.

"В конце концов, меня интересует владение командой НБА. Я видел, как это делал Майкл Джордан. Сейчас в лиге есть парни, которые делают необходимые шаги, чтобы стать легитимными игроками, когда речь идет о лиге и возможном расширении через пару лет", - сказал Стеф.

"Для меня это определенно вариант. Но, конечно, я знаю, что мне предстоит еще многого добиться на площадке, прежде чем я перейду на другие роли в лиге. Но я определенно хочу быть частью мира владельцев".

Читай также: Нью-Джерси хочет отобрать у Филадельфии франшизу Севенти Сиксерс

"Думаю, я мог бы проделать неплохую работу, помогая поддерживать то, насколько велика НБА сейчас, и что требуется для управления организацией-чемпионом".

Напомним, что недавно Стеф Карри продлил контракт с Голден Стэйт, по которому он получит солидные деньги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри

Статьи по теме

Карри: Я всегда говорил, что хочу провести всю карьеру в одной команде Карри: Я всегда говорил, что хочу провести всю карьеру в одной команде
Карри и Голден Стэйт договорились о продлении контракта Карри и Голден Стэйт договорились о продлении контракта
Довбик и чемпионы мира: Рома огласила заявку на основную часть Лиги Европы сезона-2024/25 Довбик и чемпионы мира: Рома огласила заявку на основную часть Лиги Европы сезона-2024/25
Двукратный победитель данк-контеста получил контракт в НБА Двукратный победитель данк-контеста получил контракт в НБА
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Европы00:58
Довбик и чемпионы мира: Рома огласила заявку на основную часть Лиги Европы сезона-2024/25
НБА00:41
Двукратный победитель данк-контеста получил контракт в НБА
НБА00:19
"Для меня это вариант": Карри хотел бы стать владельцем клуба НБА
Теннис00:01
Украинцы на US Open: Киченок в паре с Остапенко стала финалисткой парного разряда
Вчера, 23:57
Украина23:57
Оболонь объявила об увольнении Иващенко с поста главного тренера
Олимпийские игры23:22
Все медали Украины на Паралимпиаде-2024: наши спортсмены заработали уже 52 награды
Олимпийские игры23:18
Москаленко с мировым рекордом стала чемпионкой Паралимпиады-2024
Европа23:01
Хуммельс подписал контракт с Ромой
Киберспорт22:50
The International 2024: завершился первый тур группового этапа
Киберспорт22:45
ESL Pro League Season 20: FlyQuset уступили FaZe, Eternal Fire обыграли Sangal, NaVi победили NiP
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK