"Для меня это вариант": Карри хотел бы стать владельцем клуба НБА

Стеф видит себя в другой роли в баскетбольной жизни.

Карьера звезды Голден Стэйт Уорриорз Стефа Карри понемногу приближается к своему завершению. И "Шеф" уже думает о том, чем он займется в будущем.

Как сообщает BasketNews, 36-летний разыгрывающий заинтересован в том, чтобы стать владельцем баскетбольной франшизы.

"В конце концов, меня интересует владение командой НБА. Я видел, как это делал Майкл Джордан. Сейчас в лиге есть парни, которые делают необходимые шаги, чтобы стать легитимными игроками, когда речь идет о лиге и возможном расширении через пару лет", - сказал Стеф.

"Для меня это определенно вариант. Но, конечно, я знаю, что мне предстоит еще многого добиться на площадке, прежде чем я перейду на другие роли в лиге. Но я определенно хочу быть частью мира владельцев".

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"Думаю, я мог бы проделать неплохую работу, помогая поддерживать то, насколько велика НБА сейчас, и что требуется для управления организацией-чемпионом".

Напомним, что недавно Стеф Карри продлил контракт с Голден Стэйт, по которому он получит солидные деньги.

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