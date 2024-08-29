Карри и Голден Стэйт договорились о продлении контракта

Главная звезда Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри договорился с клубом о продлении контракта.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, стороны согласовали однолетнее продление на 62,6 миллиона долларов.

Таким образом, контракт 36-летнего разыгрывающего с "воинами" будет рассчитан до конца сезона-2026/27 - за следующие три года "Шеф" заработает практически 178 миллионов.

Golden State Warriors star Stephen Curry has agreed on a one-year, $62.6 million extension that’ll keep him under contract through the 2026-2027 season, his agent Jeff Austin of Octagon tells ESPN. pic.twitter.com/XdxeevrbIC — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 29, 2024

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На протяжении всей своей карьеры Стеф Карри выступает только за Голден Стэйт, который задрафтовал его под общим седьмым пиком на драфте 2009 года.

Напомним, что вместе с Уорриорз Стеф Карри стал четырехкратным чемпионом НБА, двукратным MVP НБА по итогам регулярного сезона, а также MVP финальной серии.

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