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Баскетбол

Карри и Голден Стэйт договорились о продлении контракта

Новоиспеченный олимпийский чемпион получит большие деньги от родной организации.
Сегодня, 20:36
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

Главная звезда Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри договорился с клубом о продлении контракта.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, стороны согласовали однолетнее продление на 62,6 миллиона долларов.

Таким образом, контракт 36-летнего разыгрывающего с "воинами" будет рассчитан до конца сезона-2026/27 - за следующие три года "Шеф" заработает практически 178 миллионов.

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На протяжении всей своей карьеры Стеф Карри выступает только за Голден Стэйт, который задрафтовал его под общим седьмым пиком на драфте 2009 года.

Напомним, что вместе с Уорриорз Стеф Карри стал четырехкратным чемпионом НБА, двукратным MVP НБА по итогам регулярного сезона, а также MVP финальной серии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри

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