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Колос во втором тайме упустил победу над ЛНЗ

Хотя хозяевам пришлось обороняться куда больше гостей.
Сегодня, 20:14
Колос - ЛНЗ / УПЛ
Колос - ЛНЗ / УПЛ

В понедельник, 16 сентября, Колос принимал дома ЛНЗ в заключительном поединке шестого тура УПЛ.

Хозяева открыли счет уже на 10-й минуте после того, как Максим Третьяков замкнул классный пас новичка команды Джованни Боливара.

После этого инициативу перехватили уже гости и имели немало опасных моментов, включая удар Топалова в перекладину.

Однако отыграться ЛНЗ удалось лишь во втором тайме и лишь благодаря стандарту. Фрэнсис Момо был первым на мяче после подачи с углового. Однако по итогу команды так и разошлись миром.

Статистика матча Колос - ЛНЗ 6-го тура УПЛ

Колос - ЛНЗ 1:1
Голы: Третьяков, 20 - Момо, 65

Удары: 7 - 8
Удары в створ ворот: 5 - 4
Владение мячом: 37% - 63%
Фолы: 15 - 9
Атаки: 84 - 128

Колос: Пахолюк - Поправка, Козик, Бондаренко, Цуриков - Криворучко (Салабай 62), Красничи (Диего 61) - Третьяков (Ильин 82), Ореховский, Гусол (Велетень 62) - Боливар (Паулаускас 75).

ЛНЗ: Кучеренко - Путря (Норенков 69), Салиху (Авагимян 20), Муравский, Г. Пасич - Бойко (Бар 76), Яшари, Ноникашвили - Топалов (Олейник 69), Молло, Момо (Халайла 69).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Колос ЛНЗ

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