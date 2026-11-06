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Ярмоленко дисквалифицирован после удаления в историческом матче

Также в Динамо дополнительные наказания получили Михавко и Герреро.
Сегодня, 17:32       Автор: Игорь Мищук
Андрей Ярмоленко получил дисквалификацию / ФК Динамо Киев
Андрей Ярмоленко получил дисквалификацию / ФК Динамо Киев

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес решение по поводу санкций в отношении вингера Динамо Андрея Ярмоленко по итогам матча 11-го тура УПЛ против Кривбасса (2:0).

В том поединке лидер киевской команды отличился результативной передачей и голом с пенальти, который сделал его лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины, а под конец первого тайма также получил прямую красную карточку за грубый фол против Джовани.

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Как сообщает официальный сайт УАФ, Ярмоленко получил трехматчевую дисквалификацию плюс один поединок условно с испытательным сроком один год за жестокое поведение.

Также КДК УАФ вынес решения по еще двум игрокам Динамо по итогам матч 1/8 финала Кубка Украины против Шахтера (0:3).

Защитник Тарас Михавко, который был удален с поля в первом тайме, был дисквалифицирован за жестокое поведение на два матча и один условно с испытательным сроком один год.

Нападающий Эдуардо Герреро, получивший красную карточку уже после финального свистка, был отстранен на два матча плюс один условно с испытательным сроком один год за использование непристойных и оскорбительных слов.

Напомним, ранее Ярмоленко отреагировал на свой бомбардирский рекорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига Эдуардо Герреро Тарас Михавко

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