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Футбол

Звезда Эвертона все еще отбывает наказание

Джек Грилиш пропустит игру с Ковентри.
Сегодня, 10:31       Автор: Андрей Безуглый
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Хавбек Эвертона Джек Грилиш не сыграет против Ковентри.

Это подтвердил главный тренер клуба Дэвид Мойес на предматчевой прессконференции.

Напомним, что Грилиш был замечен выпивающим на протяжении двух дней. В клубе отстранили игрока от игр в качестве дисциплинарного наказания.

Игрок пропустил уже две игры и также не сыграет сегодня против Ковентри. Однако Мойес заявил, что скоро Джек вернется в состав.

Ранее также сообщалось, что Криштиану Роналду не будет проводить прощальный матч.

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