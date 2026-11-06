Звезда Эвертона все еще отбывает наказание

Хавбек Эвертона Джек Грилиш не сыграет против Ковентри.

Это подтвердил главный тренер клуба Дэвид Мойес на предматчевой прессконференции.

Напомним, что Грилиш был замечен выпивающим на протяжении двух дней. В клубе отстранили игрока от игр в качестве дисциплинарного наказания.

Игрок пропустил уже две игры и также не сыграет сегодня против Ковентри. Однако Мойес заявил, что скоро Джек вернется в состав.

Ранее также сообщалось, что Криштиану Роналду не будет проводить прощальный матч.

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