Судаков забил дебютный еврокубковый гол за Бенфику в победном матче с Лехом

Португальцы на своем поле обыграли польский Лех в матче четвертого тура основного этапа Лиги Европы — 3:1.

Судаков помог своей команде добиться победы, а забитый мяч стал для него седьмым в составе Бенфики во всех турнирах. До этого украинец отличался в национальных соревнованиях, а теперь открыл счет своим голам в международных матчах за лиссабонский клуб.

Еще один украинский легионер "орлов" Анатолий Трубин провел на поле весь поединок, защищая ворота хозяев.

После четырех туров Бенфика занимает первое место в турнирной таблице Лиги Европы. Лиссабонцы опережают Борнмут и Ференцварош по дополнительным показателям.

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