"Она просто дева": Пегула выдала все, что думает об Андреевой

Американская теннисистка Джессика Пегула нелестно высказалась о Мирре Андреевой, не подозревая, что ее разговор с тренером слышат тысячи зрителей.

Курьезный инцидент произошел в Индиан-Уэллсе во время подготовки к Итоговому турниру WTA Finals, который стартует 8 ноября. Организаторы транслировали тренировочные занятия на YouTube, но забыли предупредить спортсменок и их команды, что установленные на кортах микрофоны продолжают работать.

В результате в прямой эфир попал разговор пятой ракетки мира Пегулы с ее тренером Марком Ноулзом. Американка обсуждала 19-летнюю Андрееву..

«Она просто дива. Ей нужно стать скромнее. Кто-то должен поставить ее на место», — заявила Пегула.

Американка также рассказала, что потеряла часть уважения к тренерке Андреевой Кончите Мартинес. По мнению Пегулы, испанка не пытается сдерживать эмоции своей подопечной, а, наоборот, поощряет подобное поведение.

Особенно возмутила американку ситуация, когда Андреева вела со счетом 4:0, но продолжала злиться на тренерку и, как утверждает Пегула, бить мячами в ее сторону.

«Если бы моя подопечная выиграла четыре гейма подряд, вела 4:0, а затем начала злиться на меня и бросать в меня мячи, я бы сказала ей, чтобы она не разговаривала со мной в таком тоне. Это просто неуважение», — объяснила американка.

После того как разговор разошелся по социальным сетям, WTA удалила записи тренировок со своего YouTube-канала.

В ассоциации признали ошибку и взяли на себя полную ответственность за то, что не предупредили теннисисток и их тренерские штабы о работающих микрофонах.

Представитель Пегулы также сообщил, что американка совершенно не знала о трансляции разговора. Она не ожидала, что частная беседа станет достоянием публики.

Самое интересное, что Пегула входит в Совет игроков WTA и ранее сама критиковала чрезмерное присутствие камер на теннисных турнирах.

На Итоговом турнире Пегула и Андреева оказались в разных группах, поэтому встретиться смогут только в плей-офф.

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