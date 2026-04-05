Стародубцева потерпела поражение в финале турнира в Чарльстоне

Украинская теннисистка в решающем поединке уступила пятой ракетке мира.

В воскресенье, 5 апреля, украинка Юлия Стародубцева (№89 WTA) провела финальный матч турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

Украинская теннисистка в решающем противостоянии встретилась с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой (№5 WTA) из США. Украинка не смогла навязать борьбу своей именитой американской сопернице, потерпев поражение в двух сетах со счетом 2:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. Стародубцева выполнила одну подачу навылет и допустила одну двойную ошибку.

WTA 500, Чарльстон, США

Одиночный разряд, финал

Юлия Стародубцева (Украина) - Джессика Пегула (США) 2:6, 2:6

Отметим, что для Стародубцевой это был первый в карьере финал на уровне WTA.

