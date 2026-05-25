Леау выбирает между командами из АПЛ, Ла Лиги и турецкой Суперлиги
Вингер Милана Рафаэл Леау может сменить прописку этим летом, он интересен сразу трём клубам из трёх разных чемпионатов.
Первый вариант, куда может перейти игрок, это Манчестер Юнайтед, который давно присматривался к португальцу, а сейчас снова активизировался, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Второй клуб, который видит 26-летнего футболиста в составе, это Фенербахче, однако в этом трансфере есть загвоздка. Уверенно говорить о контракте для Леау можно будет, если именно Хакан Сафи выиграет президентские выборы клуба, которые состоятся 6-7 июня. Если же он проиграет, вряд ли Рафаэл присоединится к турецкой команде.
Третий вариант для вингера это переход в Барселону, которая ищет игроков для усиления линии атаки. Добавим, что за этот сезон в Серии А он провёл 28 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.
