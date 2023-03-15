Все обладатели Золотой Бутсы: список победителей награды
Одной из самых знаковых индивидуальных наград в мировом футболе считается Золотая бутса – приз, который вручается лучшему бомбардиру всех европейских лиг по итогам сезона.
Ее получают только те игроки, которые смогли продемонстрировать свои способности к забиванию голов на протяжении всего первенства. Есть несколько критериев получения награды:
считаются только голы в чемпионате определенной страны, без еврокубков и кубков;
каждый чемпионат имеет определенный коэффициент, на который в итоге умножается количество голов;
По данному формату награду вручают из сезона-1996/97. За всю историю сразу 12 человек получали как минимум два приза, а рекордсменом является Лео Месси, на счету которого шесть подобных наград.
Отметим, что в период с 1992 по 1996 годы награду не вручали официально, а восстановили ее как раз с новым форматом. До этого в любом чемпионате считали только голы, без коэффициентов.
ISPORT напоминает своим читателям, кто выигрывал Золотую бутсу.
Все владельцы Золотой бутсы
2021/22 - Роберт Левандовски-2 (Польша), Бавария - 70 (35)
2020/21 - Роберт Левандовски (Польша), Бавария - 82 (41)
2019/20 - Чіро Иммобиле ( Италия), Лацио - 72 (36)
2018/19 - Лионель Месси-6 (Аргентина), Барселона - 72 (36)
2017/18 - Лионель Месси-5 (Аргентина), Барселона - 68 (34)
2016/17 - Лионель Месси-4 (Аргентина), Барселона - 74 (37)
2015/16 - Луис Суарес-2 (Уругвай), Барселона - 80 (40)
2014/15 - Криштиану Роналду-4 (Португалия), Реал Мадрид - 96 (48)
2013/14 - Криштиану Роналду-3 (Португалия), Реал Мадрид - 62 (31)
Луис Суарес (Уругвай), Ливерпуль - 62 (31)
2012/13 - Лионель Месси-3 (Аргентина), Барселона - 92 (46)
2011/12 - Лионель Месси-2 (Аргентина), Барселона - 100 (50)
2010/11 - Криштиану Роналду-2 (Португалия), Реал Мадрид - 80 (40)
2009/10 - Лионель Месси (Аргентина), Барселона - 68 (34)
2008/09 - Диего Форлан-2 (Уругвай), Атлетико Мадрид - 64 (32)
2007/08 - Криштиану Роналду (Португалия), Манчестер Юнайтед - 62 (31)
2006/07 - Франческо Тотти (Италия), Рома - 52 (26)
2005/06 - Лука Тони (Италия), Фиорентина - 62 (31)
2004/05 - Тьерри Анри-2 (Франция), Арсенал - 50 (25)
Диего Форлан (Уругвай), Вильярреал - 50 (25)
2003/04 - Тьерри Анри (Франция), Арсенал - 60 (30)
2002/03 - Рой Макай (Нидерланды), Депортиво Ла-Корунья - 58 (29)
2001/02 - Марио Жардел-2 (Бразилия), Спортинг (Лиссабон) - 63 (42)
2000/01 - Хенрик Ларссон (Швеция), Селтик - 52,5 (35)
1999/00 - Кевин Филлипс (Англия), Сандерленд - 60 (30)
1998/99 - Марио Жардел (Бразилия), Порту - 54 (36)
1997/98 - Никос Махлас (Греция), Витесс - 68 (34)
1996/97 - Роналдо (Бразилия), Барселона - 68 (34)
1995/96 - Звиад Энделадзе (Грузия), Маргвети - 40
1994/95 - Арсен Аветисян ( Армения) - Армения АОСС - 39
1993/94 - Дэвид Тейлор (Уэльс), Портмадог - 43
1992/93 - Алли Маккойст (Шотландия), Рейнджерс - 34
1991/92 - Алли Маккойст (Шотландия), Рейнджерс - 34
1990/91 - Дарко Панчев (Югославия), Црвена Звезда - 34
1989/90 - Христо Стоичков (Болгария), ЦСКА (София) - 38
Уго Санчес (Мексика), Реал Мадрид - 38
1988/89 - Дорин Матеуц (Румыния), Динамо (Бухарест) - 43
1987/88 - Танжу Чолак (Турция), Галатасарай - 39
1986/87 - Тони Польстер (Австрия), Аустрия - 39
1985/86 - Марко ван Бастен (Нидерланды), Аякс - 37
1984/85 - Фернанду Гомеш (Португалия), Порту - 39
1983/84 - Иан Раш (Уэльс), Ливерпуль - 32
1982/83 - Фернанду Гомеш (Португалия), Порту - 36
1981/82 - Вим Кифт (Нидерланды), Аякс - 32
1980/81 - Георгий Славков (Болгария), Тракия - 31
1979/80 - Эрвин Ванденберг (Бельгия), Льерс - 39
1978/79 - Кес Кист (Нидерланды), АЗ - 34
1977/78 - Ханс Кранкль (Австрия), Рапид - 41
1976/77 - Дуду Джорджеску (Румыния), Динамо (Бухарест) - 47
1975/76 - Сотирис Кайафас (Кипр), Омония - 39
1974/75 - Дуду Джорджеску (Румыния), Динамо (Бухарест) - 33
1973/74 - Эктор Ясальде (Аргентина), Спортинг (Лиссабон) - 46
1972/73 - Эйсебио (Португалия), Бенфика - 40
1971/72 - Герд Мюллер (ФРГ), Бавария - 40
1970/71 - Йосип Скоблар (Югославия), Олимпик Марсель - 44
1969/70 - Герд Мюллер (ФРГ), Бавария - 38
1968/69 - Петр Жеков (Болгария), ЦСКА (София) - 36
1967/68 - Эйсебио (Португалия), Бенфика - 42
Главным кандидатом на награду в новом сезоне является Эрлинг Голланд из Манчестер Сити. Это может быть первая Золотая Бутса как для этого английского клуба, так и для представителей Норвегии.