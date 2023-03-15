Все обладатели Золотой Бутсы: список победителей награды

Одной из самых знаковых индивидуальных наград в мировом футболе считается Золотая бутса – приз, который вручается лучшему бомбардиру всех европейских лиг по итогам сезона.

Ее получают только те игроки, которые смогли продемонстрировать свои способности к забиванию голов на протяжении всего первенства. Есть несколько критериев получения награды:

считаются только голы в чемпионате определенной страны, без еврокубков и кубков;

каждый чемпионат имеет определенный коэффициент, на который в итоге умножается количество голов;

По данному формату награду вручают из сезона-1996/97. За всю историю сразу 12 человек получали как минимум два приза, а рекордсменом является Лео Месси, на счету которого шесть подобных наград.

Отметим, что в период с 1992 по 1996 годы награду не вручали официально, а восстановили ее как раз с новым форматом. До этого в любом чемпионате считали только голы, без коэффициентов.

ISPORT напоминает своим читателям, кто выигрывал Золотую бутсу.

Все владельцы Золотой бутсы

2021/22 - Роберт Левандовски-2 (Польша), Бавария - 70 (35)

2020/21 - Роберт Левандовски (Польша), Бавария - 82 (41)

2019/20 - Чіро Иммобиле ( Италия), Лацио - 72 (36)

2018/19 - Лионель Месси-6 (Аргентина), Барселона - 72 (36)



Лео Месси / Источник: Getty Images

Роналду / Источник: Getty Images

Тьерри Анри / Источник: Getty Images

Эктор Язальде / Источник: Getty Images

2017/18 - Лионель Месси-5 (Аргентина), Барселона - 68 (34)2016/17 - Лионель Месси-4 (Аргентина), Барселона - 74 (37)2015/16 - Луис Суарес-2 (Уругвай), Барселона - 80 (40)2014/15 - Криштиану Роналду-4 (Португалия), Реал Мадрид - 96 (48)2013/14 - Криштиану Роналду-3 (Португалия), Реал Мадрид - 62 (31)Луис Суарес (Уругвай), Ливерпуль - 62 (31)2012/13 - Лионель Месси-3 (Аргентина), Барселона - 92 (46)2011/12 - Лионель Месси-2 (Аргентина), Барселона - 100 (50)2010/11 - Криштиану Роналду-2 (Португалия), Реал Мадрид - 80 (40)2009/10 - Лионель Месси (Аргентина), Барселона - 68 (34)2008/09 - Диего Форлан-2 (Уругвай), Атлетико Мадрид - 64 (32)2007/08 - Криштиану Роналду (Португалия), Манчестер Юнайтед - 62 (31)2006/07 - Франческо Тотти (Италия), Рома - 52 (26)2005/06 - Лука Тони (Италия), Фиорентина - 62 (31)2004/05 - Тьерри Анри-2 (Франция), Арсенал - 50 (25)Диего Форлан (Уругвай), Вильярреал - 50 (25)2003/04 - Тьерри Анри (Франция), Арсенал - 60 (30)2002/03 - Рой Макай (Нидерланды), Депортиво Ла-Корунья - 58 (29)2001/02 - Марио Жардел-2 (Бразилия), Спортинг (Лиссабон) - 63 (42)2000/01 - Хенрик Ларссон (Швеция), Селтик - 52,5 (35)1999/00 - Кевин Филлипс (Англия), Сандерленд - 60 (30)1998/99 - Марио Жардел (Бразилия), Порту - 54 (36)1997/98 - Никос Махлас (Греция), Витесс - 68 (34)1996/97 - Роналдо (Бразилия), Барселона - 68 (34)1995/96 - Звиад Энделадзе (Грузия), Маргвети - 401994/95 - Арсен Аветисян ( Армения) - Армения АОСС - 391993/94 - Дэвид Тейлор (Уэльс), Портмадог - 431992/93 - Алли Маккойст (Шотландия), Рейнджерс - 341991/92 - Алли Маккойст (Шотландия), Рейнджерс - 341990/91 - Дарко Панчев (Югославия), Црвена Звезда - 341989/90 - Христо Стоичков (Болгария), ЦСКА (София) - 38Уго Санчес (Мексика), Реал Мадрид - 381988/89 - Дорин Матеуц (Румыния), Динамо (Бухарест) - 431987/88 - Танжу Чолак (Турция), Галатасарай - 391986/87 - Тони Польстер (Австрия), Аустрия - 391985/86 - Марко ван Бастен (Нидерланды), Аякс - 371984/85 - Фернанду Гомеш (Португалия), Порту - 391983/84 - Иан Раш (Уэльс), Ливерпуль - 321982/83 - Фернанду Гомеш (Португалия), Порту - 361981/82 - Вим Кифт (Нидерланды), Аякс - 321980/81 - Георгий Славков (Болгария), Тракия - 311979/80 - Эрвин Ванденберг (Бельгия), Льерс - 391978/79 - Кес Кист (Нидерланды), АЗ - 341977/78 - Ханс Кранкль (Австрия), Рапид - 411976/77 - Дуду Джорджеску (Румыния), Динамо (Бухарест) - 471975/76 - Сотирис Кайафас (Кипр), Омония - 391974/75 - Дуду Джорджеску (Румыния), Динамо (Бухарест) - 331973/74 - Эктор Ясальде (Аргентина), Спортинг (Лиссабон) - 461972/73 - Эйсебио (Португалия), Бенфика - 401971/72 - Герд Мюллер (ФРГ), Бавария - 401970/71 - Йосип Скоблар (Югославия), Олимпик Марсель - 441969/70 - Герд Мюллер (ФРГ), Бавария - 381968/69 - Петр Жеков (Болгария), ЦСКА (София) - 361967/68 - Эйсебио (Португалия), Бенфика - 42

Главным кандидатом на награду в новом сезоне является Эрлинг Голланд из Манчестер Сити. Это может быть первая Золотая Бутса как для этого английского клуба, так и для представителей Норвегии.