Золотая Бутса: Холанд - победитель, Довбик в топ-20
В воскресенье, 4 июня, состоялись завершающие матчи в топовых чемпионатах, ввиду чего сформированы топ-10 лучших бомбардиров уже минувшего сезона.
По итогам кампании-2022/23 первую строчку в списке голеадоров занял форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд.
Топ-10 лучших бомбардиров:
1. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) - 72 балла;
2. Харри Кейн (Тоттенхэм) - 60;
3. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 58;
4. Александр Ляказетт (Лион) - 54;
5. Виктор Осимхен (Наполи) - 52;
6. Джонатан Дэвид (Лилль) - 48;
7. Роберт Левандовски (Барселона) - 46;
8. Эннер Валенсия (Фенербахче) - 43.5;
9-11. Фоларин Балогун (Реймс) - 42;
9-11. Лои Опенда (Ланс) - 42;
9-11. Лаутаро Мартинес (Интер) - 42.
Знаковые бомбардиры, не вошедшие в десятку лучших:
14-17. Карим Бензема (Реал) – 38 баллов;
14-17. Мо Салах (Ливерпуль) - 38;
19. Артем Довбык (Днепр-1) – 36;
24. Маркус Рашфорд (МЮ) – 34;
27-31. Лионель Месси (ПСЖ) – 32;
36-50. Рафа Леао (Милан) - 30;
36-50. Мартинелли (Арсенал) – 30;
36-50. Мартин Эдегор (Арсенал) – 30;
36-50. Антуан Гризманн (Атлетико М) – 30.
Ранее агент Довбика отреагировал на интерес Жироны к форварду.