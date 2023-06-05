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Золотая Бутса: Холанд - победитель, Довбик в топ-20

Определились лучшие бомбардиры сезона-2022/23.
Сегодня, 10:21
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

В воскресенье, 4 июня, состоялись завершающие матчи в топовых чемпионатах, ввиду чего сформированы топ-10 лучших бомбардиров уже минувшего сезона.

По итогам кампании-2022/23 первую строчку в списке голеадоров занял форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд.

Топ-10 лучших бомбардиров:

1. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) - 72 балла;       
2. Харри Кейн (Тоттенхэм) - 60;      
3. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 58;      
4. Александр Ляказетт (Лион) - 54;     
5. Виктор Осимхен (Наполи) - 52;     
6. Джонатан Дэвид (Лилль) - 48;      
7. Роберт Левандовски (Барселона) - 46;     
8. Эннер Валенсия (Фенербахче) - 43.5;      
9-11. Фоларин Балогун (Реймс) - 42;     
9-11. Лои Опенда (Ланс) - 42;     
9-11. Лаутаро Мартинес (Интер) - 42.

Знаковые бомбардиры, не вошедшие в десятку лучших:

14-17. Карим Бензема (Реал) – 38 баллов;
14-17. Мо Салах (Ливерпуль) - 38;
19. Артем Довбык (Днепр-1) – 36;
24. Маркус Рашфорд (МЮ) – 34;
27-31. Лионель Месси (ПСЖ) – 32;
36-50. Рафа Леао (Милан) - 30;
36-50. Мартинелли (Арсенал) – 30;
36-50. Мартин Эдегор (Арсенал) – 30;
36-50. Антуан Гризманн (Атлетико М) – 30.

Ранее агент Довбика отреагировал на интерес Жироны к форварду.

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