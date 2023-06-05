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Агент Довбика отреагировал на интерес Жироны к форварду

Украинец может присоединиться к Виктору Цыганкову.
Сегодня, 08:05
Артем Довбик / СК Днепр-1
Артем Довбик / СК Днепр-1

Нападающий сборной Украины и Днепра-1 Артем Довбик заинтересовал испанскую Жирону.

Агент украинского форварда Алексей Люндовский прокомментировал информацию. По его словам, это правда, однако судьба перехода футболиста зависит от бюджета клуба.

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"Эта информация соответствует действительности. Но будет ли трансфер Артема по силам Жироне, будет зависеть от их бюджета на следующий сезон.

В частности, как удачно они продадут своего лучшего бомбардира аргентинца Кастельяноса", - приводит слова агента Український футбол.

Напомним, Довбик выиграл "Золотую бутсу" чемпионата Украины.


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