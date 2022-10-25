Лига чемпионов: все участники плей-офф
В весенней части главного еврокубкового турнира сыграют 16 команд.
Вчера, 22:12
Сейчас проходят последние туры группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которых становятся известны участники плей-офф турнира.
В данный момент в стадию 1/8 финала точно квалифицировалось 6 из 16 команд.
Все участники плей-офф Лиги чемпионов:
- Реал Мадрид (Испания)
- Манчестер Сити (Англия)
- Бавария (Испания)
- Челси (Англия)
- Наполи (Италия)
- Брюгге (Бельгия)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Мадрид
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