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Жирона интересуется Довбиком - журналист

Украинский форвард может стать одноклубником Виктора Цыганкова.
Сегодня, 20:22
Артем Довбик / scdnipro1.com.ua
Артем Довбик / scdnipro1.com.ua

У украинского форварда Артема Довбика появился еще один вариант продолжения карьеры.

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, в услугах футболиста СК Днепр-1 заинтересована Жирона.

"Жирона встала в очередь за Довбиком. Спортивный директор и главный тренер команды очень интересовались у Виктора Цыганкова скиллами Довбика.

Его возможностями, его игрой, его сильными и слабыми сторонами. И Цыганков это передал Артему", - заявил Цыганык в эфире YouTube-канала FootballHub.

Напомним. ранее сообщалось, что турецкий клуб предложил Довбику многомиллионный контракт.

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