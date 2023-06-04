Жирона интересуется Довбиком - журналист
Украинский форвард может стать одноклубником Виктора Цыганкова.
У украинского форварда Артема Довбика появился еще один вариант продолжения карьеры.
Как сообщает журналист Игорь Цыганык, в услугах футболиста СК Днепр-1 заинтересована Жирона.
"Жирона встала в очередь за Довбиком. Спортивный директор и главный тренер команды очень интересовались у Виктора Цыганкова скиллами Довбика.
Его возможностями, его игрой, его сильными и слабыми сторонами. И Цыганков это передал Артему", - заявил Цыганык в эфире YouTube-канала FootballHub.
Напомним. ранее сообщалось, что турецкий клуб предложил Довбику многомиллионный контракт.