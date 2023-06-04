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Трабзонспор готовится предложить украинскому форварду 5-миллионный контракт

Турки готовы немало заплатить, чтобы переманить Артема.
Сегодня, 13:30
Артем Довбик / scdnipro1.com.ua
Артем Довбик / scdnipro1.com.ua

Нападающий Днепра-1 Артем Довбик продолжает притягивать интерес европейских клубов, теперь на игрока нацелился турецкий Трабзонспор, пишет DikFutbol.

Турецкий клуб хочет любой ценой переманить украинца, а потому предложит ему солидный контракт по схеме 3+1.

Если Довбик согласится на переход, он будет получать по 1.3 млн евро ежегодно. Кроме того турки готовы предложить бонус в 250 тысяч евро, если форвард достингет планки в 20 голов за сезон.

Ранее, напомним, сообщалось об интересе к Довбику со стороны другого турецкого гранда Галатасарая.

Кроме того СМИ утверждают, что у украинского форварда также есть контакты с рядом итальянских и испанских клубов, которым он и отдает предпочтение.

 Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Довбика в 11 миллионов евро, но контракт Довбика с Днепром-1 истекает уже в конце этого года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Трабзонспор артем довбик

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