Трабзонспор готовится предложить украинскому форварду 5-миллионный контракт

Нападающий Днепра-1 Артем Довбик продолжает притягивать интерес европейских клубов, теперь на игрока нацелился турецкий Трабзонспор, пишет DikFutbol.

Турецкий клуб хочет любой ценой переманить украинца, а потому предложит ему солидный контракт по схеме 3+1.

Если Довбик согласится на переход, он будет получать по 1.3 млн евро ежегодно. Кроме того турки готовы предложить бонус в 250 тысяч евро, если форвард достингет планки в 20 голов за сезон.

Ранее, напомним, сообщалось об интересе к Довбику со стороны другого турецкого гранда Галатасарая.

Кроме того СМИ утверждают, что у украинского форварда также есть контакты с рядом итальянских и испанских клубов, которым он и отдает предпочтение.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Довбика в 11 миллионов евро, но контракт Довбика с Днепром-1 истекает уже в конце этого года.