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Турецкий гранд намерен переманить форварда Днепра-1

Галатасарай хочет предложить Довбику солидный контракт.
Сегодня, 12:42
Артем Довбик / scdnipro1.com.ua
Артем Довбик / scdnipro1.com.ua

Лидер турецкого чемпионата Галатасарай всерьез намерен попробовать переманить Артема Довбика.

В текущем сзоне Галатасарай серьезно намерен побороться за чемпионство, столичный клуб занимает первую строчку за четыре тура до окончания первенства, опережая соперников на пять очков.

Однако при этом клуб имеет некоторые проблемы с линией атаки, в частности, турки ищет замену 37-летнему Гомису. Галатасарай решил попытаться переманить к сее форварда Днепра-1.

Отметим, что ранее Артем заявлял о своем нежелании переходить в Турцию, однако боссы Галатасарая надеются переманить украинцу солдиным контрактом.

Однако шанс того, что трансфер удет совершен довольно мало. Даже без учета нежелания игрока выступать в турецкой Суперлиге, Довбик располагает многочисленными интересами со стороны других европейских клубов.

Ранее сообщалось, что Довбик может присоединиться к Марселю.

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