Довбик может стать одноклубником Малиновского

Нападающий Днепра-1 Артем Довбик может сменить клубную подписку этим летом. Об этом сообщает издание le10sport.

На украинского бомбардира претендует Марсель, в котором выступает Руслан Малиновский. Французский клуб видит в Довбике долгосрочную замену Алексису Санчесу и Витинье.

Марсель этим летом отправит предложение Днепру-1 по форварду. Трансфер оценивается в 11-15 млн евро.

Действующий контракт 25-летнего футболиста с украинским клубом рассчитан до конца 2023 года.

В текущем сезоне на счету Довбика 23 гола и 4 ассиста в 26 матчах УПЛ.

Ранее сообщалось, что Марсель определился с судьбой Малиновского.