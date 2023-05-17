Довбик может стать одноклубником Малиновского
Украинец находится в сфере интересов французской команды.
Нападающий Днепра-1 Артем Довбик может сменить клубную подписку этим летом. Об этом сообщает издание le10sport.
На украинского бомбардира претендует Марсель, в котором выступает Руслан Малиновский. Французский клуб видит в Довбике долгосрочную замену Алексису Санчесу и Витинье.
Марсель этим летом отправит предложение Днепру-1 по форварду. Трансфер оценивается в 11-15 млн евро.
Действующий контракт 25-летнего футболиста с украинским клубом рассчитан до конца 2023 года.
В текущем сезоне на счету Довбика 23 гола и 4 ассиста в 26 матчах УПЛ.
Ранее сообщалось, что Марсель определился с судьбой Малиновского.