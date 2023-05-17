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Довбик может стать одноклубником Малиновского

Украинец находится в сфере интересов французской команды.
Сегодня, 16:19
Артем Довбик / scdnipro1.com.ua
Артем Довбик / scdnipro1.com.ua

Нападающий Днепра-1 Артем Довбик может сменить клубную подписку этим летом. Об этом сообщает издание le10sport.

На украинского бомбардира претендует Марсель, в котором выступает Руслан Малиновский. Французский клуб видит в Довбике долгосрочную замену Алексису Санчесу и Витинье.

Марсель этим летом отправит предложение Днепру-1 по форварду. Трансфер оценивается в 11-15 млн евро.

Действующий контракт 25-летнего футболиста с украинским клубом рассчитан до конца 2023 года.

В текущем сезоне на счету Довбика 23 гола и 4 ассиста в 26 матчах УПЛ.

Ранее сообщалось, что Марсель определился с судьбой Малиновского.

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