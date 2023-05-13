Марсель определился с судбой Малиновского

Французский Марсель намерен выкупить контракт Руслана Малиновского у Аталанты.

30-летний украинец в следующем сезоне продолжит выступления за Марсель, так как было выполнено арендное условие.

Более того, Марсель изначально планировал выкупить Руслана по итогам сезона, а теперь, когда клубу не угрожает вылет, еще и выполняется условие договора между клубами.

Предполагается, что Марсель предложит Малиновскому трехлетний контракт до лета 2026 года.

Напомним, что в последнем туре Марсель неожиданно уступил Лансу.