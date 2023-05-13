Марсель определился с судбой Малиновского
Клуб выкупит контракт украинца у Аталанты.
Французский Марсель намерен выкупить контракт Руслана Малиновского у Аталанты.
30-летний украинец в следующем сезоне продолжит выступления за Марсель, так как было выполнено арендное условие.
Более того, Марсель изначально планировал выкупить Руслана по итогам сезона, а теперь, когда клубу не угрожает вылет, еще и выполняется условие договора между клубами.
Предполагается, что Марсель предложит Малиновскому трехлетний контракт до лета 2026 года.
Напомним, что в последнем туре Марсель неожиданно уступил Лансу.