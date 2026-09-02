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Трабзонспор Малиновского и Батагова проведет спарринг с российским Зенитом

Турецкий клуб зачем-то решил сыграть с отстраненным от цивилизованного мира представителем страны-террориста.
Сегодня, 17:48       Автор: Игорь Мищук
Трабзонспор / Getty Images
Трабзонспор / Getty Images

Турецкий Трабзонспор запланировал проведение товарищеского матча с российским Зенитом.

Будущий контрольный поединок анонсировали оба клуба. Трабзонспор у себя в социальных сетях сообщил, что спарринг должен состояться во время ноябрьской международной паузы.

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Отмечается, что проведение товарищеского матча запланировано на 15 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе Газпром-Арена.

В составе Трабзонспора выступают украинцы Руслан Малиновский и Арсений Батагов. Позиция украинских легионеров по поводу спарринга команды с российским клубом пока остается неизвестной.

Напомним, что после начала развязанной россиянами полномасштабной войны против Украины клубы из страны-террориста были отстранены от международных турниров.

Ранее сообщалось, что главный тренер Трабзонспора Фатих Текке ушел в отставку.

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