В списке жертв преступной группировки оказался Килиан Мбаппе - Le Parisien

Во Франции 18-летнему Клеману Л. предъявили обвинения по делу о деятельности преступной группировки, которая планировала серию нападений и похищений. Среди потенциальных целей банды оказался нападающий Реала и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе. Об этом сообщает Le Parisien.

Дело началось еще в апреле этого года, когда в Нейи-сюр-Сен произошла неудачная попытка ограбления часовщика. 4 мая вооруженная группа вернулась и похитила товара на 150 тысяч евро. Одного из подозреваемых задержали спустя полчаса, и именно этот арест вывел следствие на Клемана Л.

18-летнего подозреваемого вместе с предполагаемым сообщником взяли под стражу 21 августа в Нантере. Во время обыска у него изъяли телефон, в котором нашли список целей — 26 мультимиллионеров, среди которых, помимо Мбаппе, фигурировали китайский оптовый торговец и турецкий миллиардер.

“Я осознаю, что факты серьёзные”, — заявил Клеман Л. в среду на первом судебном заседании, и добавил: “Меня окружают сумасшедшие и террористы, и я не думаю, что это помогает мне стать лучше. Я очень хочу стать шеф-поваром — это моя мечта еще с детства”.

Тем временем защитник мадридского клуба лишился водительских прав после того, как превысил допустимый уровень алкоголя.

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