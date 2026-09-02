То, что случится с нашим клубом дальше, мы напишем вместе — капитан Тоттенхэма обратился к новичкам

Капитан Тоттенхэма Микки ван де Вен поздравил Михаила Мудрика и Тосина Адарабийо, которые перешли в шпоры из Челси. Он опубликовал обращение к новичкам клуба:

“Михаил, Тосин, добро пожаловать в семью Тоттенхэма. Вы присоединяетесь к особенному клубу, и мы здесь, чтобы помочь вам показать всем, на что вы способны. Этим летом многое изменилось. Теперь вы оба являетесь частью команды с топовыми игроками и большими амбициями. Это наша группа, и для меня честь быть ее капитаном. И я хочу сказать кое-что не только вам, но и всем, кому небезразличен этот клуб. Каждый раз, когда мы представляли нового игрока в Тоттенхэме, мы говорили о том, к чему он присоединяется: истории, сообществу, болельщикам, персоналу и любви к клубу. Теперь все это также ваше. Я знаю, что вы осознаете, какой большой возможностью это является. То, что случится с нашим клубом дальше, мы напишем вместе”.

Адарабийо же перешел в клуб на постоянной основе за сумму около 7 миллионов фунтов и рассматривается как резервный центральный защитник позади самого Ван де Вена и Яна-Пола ван Хекке.

Мудрик присоединился к Тоттенхэму на правах сезонной аренды из Челси с необязательной опцией выкупа за 75 миллионов фунтов стерлингов. Он получил шанс на перезапуск карьеры под руководством знакомого по Шахтеру тренера Роберто Де Дзерби.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!