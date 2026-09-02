iSport.ua
Русский Українська
Футбол

То, что случится с нашим клубом дальше, мы напишем вместе — капитан Тоттенхэма обратился к новичкам

Капитан Микки ван де Вен лично поприветствовал Михаила Мудрика и Тосина Адарабийо, присоединившихся к шпорам из Челси.
Сегодня, 11:20       Автор: Сергей Носенко
Микки ван де Вен / Getty Images
Микки ван де Вен / Getty Images

Капитан Тоттенхэма Микки ван де Вен поздравил Михаила Мудрика и Тосина Адарабийо, которые перешли в шпоры из Челси. Он опубликовал обращение к новичкам клуба:

“Михаил, Тосин, добро пожаловать в семью Тоттенхэма. Вы присоединяетесь к особенному клубу, и мы здесь, чтобы помочь вам показать всем, на что вы способны. Этим летом многое изменилось. Теперь вы оба являетесь частью команды с топовыми игроками и большими амбициями. Это наша группа, и для меня честь быть ее капитаном. И я хочу сказать кое-что не только вам, но и всем, кому небезразличен этот клуб. Каждый раз, когда мы представляли нового игрока в Тоттенхэме, мы говорили о том, к чему он присоединяется: истории, сообществу, болельщикам, персоналу и любви к клубу. Теперь все это также ваше. Я знаю, что вы осознаете, какой большой возможностью это является. То, что случится с нашим клубом дальше, мы напишем вместе”.

Адарабийо же перешел в клуб на постоянной основе за сумму около 7 миллионов фунтов и рассматривается как резервный центральный защитник позади самого Ван де Вена и Яна-Пола ван Хекке.

Мудрик присоединился к Тоттенхэму на правах сезонной аренды из Челси с необязательной опцией выкупа за 75 миллионов фунтов стерлингов. Он получил шанс на перезапуск карьеры под руководством знакомого по Шахтеру тренера Роберто Де Дзерби.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхем Михайло Мудрик

Статьи по теме

Буду многого требовать — Де Дзерби раскрыл план на развитие потенциала Мудрика Буду многого требовать — Де Дзерби раскрыл план на развитие потенциала Мудрика
Это потрясающее чувство — Мудрик впервые высказался после перехода в Тоттенхэм Это потрясающее чувство — Мудрик впервые высказался после перехода в Тоттенхэм
Михаил Мудрик переходит в Тоттенхэм: сделка согласована Михаил Мудрик переходит в Тоттенхэм: сделка согласована
FIS официально допустила россиян и белорусов к соревнованиям FIS официально допустила россиян и белорусов к соревнованиям

Видео

Беринчик – Ноукс: как прошел бой за титул WBO International - видео
Беринчик – Ноукс: как прошел бой за титул WBO International - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Бавария стартует в Кубке Германии, матчи Сассуоло, Рейнджерс и Селтика
просмотров
Свитолина с уверенной победы стартовала на US Open
просмотров
УПЛ: Харьков разгромил Зарю, Буковина обыграла Динамо
просмотров
Костюк легко прошла первый круг US Open
просмотров

Последние новости

Другие13:34
FIS официально допустила россиян и белорусов к соревнованиям
Футбол13:03
Защитник Реала лишился прав: превысил допустимую норму алкоголя
Баскетбол12:17
Защитник сборной Украины перешел к дебютанту Еврокубка
Хоккей11:52
Германия удивила выбором нового тренера сборной — соперника Украины на домашнем ЧМ-2027
Футбол11:20
То, что случится с нашим клубом дальше, мы напишем вместе — капитан Тоттенхэма обратился к новичкам
Футбол10:36
Буду многого требовать — Де Дзерби раскрыл план на развитие потенциала Мудрика
Футбол09:55
Это потрясающее чувство — Мудрик впервые высказался после перехода в Тоттенхэм
Футбол09:17
Самый дорогой трансфер лета завершен — Энцо Фернандес сменил Челси на Манчестер Сити
Бокс08:53
Кто сильнее — братья Кличко или Усик? BoxRec выбрал лучшего украинского боксера
Европа08:20
Футбол сегодня: Бавария стартует в Кубке Германии, матчи Сассуоло, Рейнджерс и Селтика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK