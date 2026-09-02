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Футбол

Самый дорогой трансфер лета завершен — Энцо Фернандес сменил Челси на Манчестер Сити

Аргентинец стал самым дорогим приобретением этого летнего трансферного окна, покинув Челси перед дедлайном.
Сегодня, 09:17       Автор: Сергей Носенко
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Важным событием трансферного окна стало подписание аргентинского центрального полузащитника лондонского Челси Энцо Фернандеса за 145 миллионов евро в заключительные минуты трансферного окна. О переходе 25-летнего исполнителя было объявлено официально: он подписал контракт с Манчестер Сити на пять лет.

Сумма сделки составила те же 125 миллионов фунтов: столько же Ливерпуль годом ранее заплатил Ньюкаслу за Александера Исака.. Таким образом Фернандес стал первым игроком в истории, дважды становившимся участником трансфера дороже 100 миллионов фунтов: в январе 2023 года он уже переходил в Челси из Бенфики за рекордные на тот момент для британского футбола 106,8 миллиона фунтов.

За Челси Энцо провел 170 матчей, забил 31 гол и отдал 30 голевых передач на протяжении трех с половиной лет. В новой команде аргентинец вновь будет работать с тренером Энцо Мареской, под чьим руководством провел свой лучший отрезок карьеры в Челси, прежде чем итальянский специалист покинул лондонский клуб в начале этого года.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити готовится повторить трансферный рекорд АПЛ ради подписания одного из лидеров Челси.

 

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