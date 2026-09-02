Самый дорогой трансфер лета завершен — Энцо Фернандес сменил Челси на Манчестер Сити

Аргентинец стал самым дорогим приобретением этого летнего трансферного окна, покинув Челси перед дедлайном.

Важным событием трансферного окна стало подписание аргентинского центрального полузащитника лондонского Челси Энцо Фернандеса за 145 миллионов евро в заключительные минуты трансферного окна. О переходе 25-летнего исполнителя было объявлено официально: он подписал контракт с Манчестер Сити на пять лет.

Сумма сделки составила те же 125 миллионов фунтов: столько же Ливерпуль годом ранее заплатил Ньюкаслу за Александера Исака.. Таким образом Фернандес стал первым игроком в истории, дважды становившимся участником трансфера дороже 100 миллионов фунтов: в январе 2023 года он уже переходил в Челси из Бенфики за рекордные на тот момент для британского футбола 106,8 миллиона фунтов.

За Челси Энцо провел 170 матчей, забил 31 гол и отдал 30 голевых передач на протяжении трех с половиной лет. В новой команде аргентинец вновь будет работать с тренером Энцо Мареской, под чьим руководством провел свой лучший отрезок карьеры в Челси, прежде чем итальянский специалист покинул лондонский клуб в начале этого года.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити готовится повторить трансферный рекорд АПЛ ради подписания одного из лидеров Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!