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Это потрясающее чувство — Мудрик впервые высказался после перехода в Тоттенхэм

Вингер официально присоединился к Тоттенхэму, чтобы поработать с тренером, который открыл его талант еще в Шахтере.
Сегодня, 09:55       Автор: Сергей Носенко
Михаил Мудрик / Тоттенхэм
Михаил Мудрик / Тоттенхэм

Официальный сайт Тоттенхэма опубликовал первые слова Мудрика после подписания контракта:

"Это потрясающее чувство. Я с нетерпением жду начала тренировок и игр за клуб, и я очень рад воссоединению с Роберто Де Дзерби. Я игрок, который привносит скорость и креативность, и я хочу помочь команде как в атаке, так и в обороне. Я хочу радовать болельщиков. Я вижу, что здесь сильная команда с хорошими игроками, и я с нетерпением жду возможности выйти на поле и разделить с ними особые моменты".

Мудрик будет выступать за Тоттенхэм весь сезон 2026/27. В арендном соглашении прописана необязательная опция выкупа украинца за 75 миллионов фунтов. Мудрик и Де Дзерби вместе работали в донецком Шахтере в сезоне 2021/22, а в декабре 2022 года итальянский специалист заявил, что украинец в будущем способен выиграть Золотой мяч.

Ранее игрок Тоттенхэма Пап Матар Сарр сменил клуб — сенегальский полузащитник отправился в аренду в Ювентус.

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