Михаил Мудрик переходит в Тоттенхэм: сделка согласована

Украинец присоединится к команде на правах платной аренды, а соглашение будет включать необязательную опцию выкупа.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стоимость опции выкупа составит 75 миллионов фунтов стерлингов — около 87 миллионов евро. При этом Тоттенхэм не будет обязан выкупать футболиста на постоянной основе.

Переход позволит Мудрику вновь поработать с Роберто Де Дзерби, под руководством которого украинский вингер выступал в Шахтере. Итальянский специалист возглавляет Тоттенхэм с марта 2026 года.

Для Мудрика это станет возможностью вернуться к регулярной игровой практике после длительного отсутствия. 31 июля 2026 года FA сообщила о завершении антидопингового разбирательства, в результате чего футболист получил право немедленно вернуться к соревнованиям. В его пробе, взятой в октябре 2024 года, ранее был обнаружен мельдоний.

Ранее сообщалось, что Челси собирается отправить Мудрина в аренду до закрытия трансферного окна.

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