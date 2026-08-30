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Футбол

Барселона отпустила воспитанника Ла Масии

20-летний защитник подписал пятилетний контракт с Реал Сосьедад, несмотря на интерес со стороны Боруссии Дортмунд.
Сегодня, 13:50       Автор: Сергей Носенко
Эктор Форт / Getty Images
Эктор Форт / Getty Images

Барселона официально отпустила 20-летнего флангового защитника Эктора Форта в Реал Сосьедад. Контракт между Эктором и новым клубом подписан на пять сезонов — до лета 2031 года.

По информации испанских СМИ, сумма сделки составила около 8,5 миллиона евро. При этом Барселона сохранила опцию обратного выкупа и процент от возможной будущей продажи защитника. По данным СМИ, опция обратного выкупа составляет 20 миллионов евро в первые два сезона и может увеличиться до 25 миллионов позднее.

На защитника также претендовала Боруссия Дортмунд, однако немецкому клубу не удалось договориться с Барселоной о трансфере.

Прошлый сезон Эктор провёл в аренде в Эльче, где отыграл 17 матчей: три гола и два ассиста.

Форт — воспитанник Барселоны, прошедший всю систему клубной академии Ла Масия и дошедший до основной команды. На счету Эктора 30 матчей за Барселону и три голевые передачи. Вместе с сине-гранатовыми в сезоне 2024/25 Эктор выиграл все три трофея Испании: чемпионат, Кубок и Суперкубок.

Напомним, ранее стало известно, что бывший полузащитник Милана и Барселоны вернулся в Аталанту.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона трансфер Реал Сосьедад

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