Месси устроил разгром — форвард забил четыре мяча

Аргентинец оформил покер и отдал результативную передачу, помогая Интер Майами разгромить соперника со счетом 7:1.

Футболисты американского Интер Майами одержали крупную домашнюю победу над канадским Клуб де Фут Монреаль в матче MLS. Встреча регулярного чемпионата прошла на Ну Стэдиум и завершилась со счетом 7:1.

Главным героем вечера стал Лионель Месси, оформивший покер и отдавший голевую передачу. Свой первый гол аргентинец забил на 40-й минуте ударом со штрафного, который срикошетил от защитника соперника и застал врасплох голкипера Монреаля.

Спустя 12 минут форвард удвоил личный счет, обыграв сразу трех защитников соперника и пробив низом. Хет-трик Месси оформил на 83-й минуте эффектным подкидом над вратарем после точного паса партнера. Финальную, четвертую точку в своем выступлении аргентинец поставил уже в компенсированное время, вновь реализовав штрафной удар.

Благодаря голам Месси Интер Майами прервал пятиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах. Эта победа стала самой крупной в истории Интер Майами, а команда впервые забила семь мячей в одном матче.

К слову, в одном из самых результативных матчей игрового дня Ливерпуль сыграл вничью с Ноттингем Форест.

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