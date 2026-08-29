Заря - Харьков: как букмекеры оценивают шансы команд?

Матч между Харьковом и Зарей привлечет к себе немало внимания ценителей УПЛ. Подопечные Младена Бартуловича начали сезон ниже того, что от них ожидается. Лишь 3 очка в 3 матчах. В свою очередь, Заря одержала две победы и имеет в своем активе 6 зачетных баллов.

Несмотря на довольно неудачный старт сезона, именно харьковчане являются фаворитами в этом матче, хотя луганчане уже показали, что против них будет нелегко командам, которые ставят перед собой самые высокие задачи.

30.06, 16:00 | Заря – Харьков

Эксперты BETKING уверены в победе Харькова. На команду Бартуловича можно поставить с коэффициентом 2.00, на ничью — с коэффициентом 3.60, а триумф подопечных Скрипника оценивается коэффициентом 3.66.

На данный момент Заря пропустила 997 голов в УПЛ за всю историю, то есть ей осталось пропустить еще 3 гола до 1000. Коэффициент на индивидуальный тотал больше 2.5 Харькова — 4.50, на тотал меньше 2.5 — 1.17.

Георгий Ермаков и Александр Сапутин могут провести юбилейные сухие матчи в УПЛ (20-й и 25-й соответственно — прим.). Коэффициент на 0 голов в матче — 9.00.

В прошлом матче между командами за Харьков отличился Питер Итодо. На его гол коэффициент — 2.36.

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