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Костюк стартует на US Open против 169-й ракетки мира

Вторая ракетка Украины сыграет вечером 30 августа против представительницы Австралии, занимающей лишь 169-е место в рейтинге.
Сегодня, 11:19       Автор: Сергей Носенко
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Вторая ракетка Украины Марта Костюк 30 августа сыграет в первом круге US Open-2026. Украинка, получившая 11-й номер посева, встретится с представительницей Австралии Сторм Хантер, занимающей 169-е место в рейтинге WTA. Матч начнется в 11:00 по местному времени в Нью-Йорке, или в 18:00 по Киеву.

В этот же день свои матчи первого круга проведут еще две украинки: Даяна Ястремская сыграет с итальянкой Лукрецией Стефанини, а Элина Свитолина — с аргентинкой Соланой Сьеррой. Свитолина посеяна под девятым номером.

Костюк и Хантер встречались между собой лишь однажды — в квалификации турнира в Праге в 2020 году. Тогда украинка разгромила австралийку со счетом 6:0, 6:0. В случае победы во втором круге Марта сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США, WTA 208) — Клара Таусон (Дания, WTA 42). Перед стартом на US Open Костюк успела набрать форму на турнире WTA 1000 в Цинциннати, где дошла до четвертьфинала.

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