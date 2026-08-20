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Костюк догнала Свитолину по победам над элитой

Стала одной из лучших в сезоне.
Сегодня, 08:50       Автор: Валентина Чорноштан
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Марта Костюк сравнялась с лидерами по победам над теннисистками из топ‑10.

Украинка одержала восьмую победу над соперницей из топ‑10 в нынешнем сезоне. Напомним, что накануне она обыграла Мирру Андрееву.

Теперь же Костюк сравнялась по этому показателю с Еленой Рыбакиной и Элиной Свитолиной, у всех трёх теннисисток теперь по восемь побед над представительницами первой десятки мирового рейтинга.

Таким образом, Марта делит первое место по количеству таких побед в сезоне‑2026.

Тем временем Свитолина завершила выступление на турнире в Цинциннати из‑за травмы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марта Костюк

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