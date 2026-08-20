Костюк догнала Свитолину по победам над элитой
Марта Костюк сравнялась с лидерами по победам над теннисистками из топ‑10.
Украинка одержала восьмую победу над соперницей из топ‑10 в нынешнем сезоне. Напомним, что накануне она обыграла Мирру Андрееву.
Теперь же Костюк сравнялась по этому показателю с Еленой Рыбакиной и Элиной Свитолиной, у всех трёх теннисисток теперь по восемь побед над представительницами первой десятки мирового рейтинга.
8 - Marta Kostyuk has become the player with the joint-most wins against top-10 opponents this season (eight, equalling Elena Rybakina and Elina Svitolina). Targeting.#CincyTennis | @CincyTennis @WTA pic.twitter.com/bxlCRNCjQm— OptaAce (@OptaAce) August 19, 2026
Таким образом, Марта делит первое место по количеству таких побед в сезоне‑2026.
Тем временем Свитолина завершила выступление на турнире в Цинциннати из‑за травмы.
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