Флик сделал громкое заявление перед началом сезона
Главный тренер Барселоны Ханси Флик заявил, что его команда готова бороться за победу во всех турнирах текущего сезона.
Немецкий специалист отметил, что нынешний состав обладает необходимой энергией и качеством, поблагодарив спортивного директора Деку и президента клуба за работу по формированию команды.
🔵🔴 Hansi Flick: “We have the energy to fight for every title. Thank you to Deco and the president for building this wonderful team”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2026
“Visca el Barça y Visca Catalunya!”. pic.twitter.com/PIaV6SlQ5a
Напомним, что летом клуб подписал Антони Гордона, Карима Адейеми, Джесси Бисиу и Родри, а также вернул Жоау Канселу.
Добавим, что первый матч Барселоны в новом сезоне Ла Лиги состоится 23 августа на выезде против Эльче. Стартовый свисток запланирован на 22:30 по киевскому времени.
К слову, Арсенал согласовал покупку защитника сборной Англии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!