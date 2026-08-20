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Футбол

Флик сделал громкое заявление перед началом сезона

Уверен в победах.
Сегодня, 08:28       Автор: Валентина Чорноштан
Ханси Флик / Getty Images
Ханси Флик / Getty Images

Главный тренер Барселоны Ханси Флик заявил, что его команда готова бороться за победу во всех турнирах текущего сезона.

Немецкий специалист отметил, что нынешний состав обладает необходимой энергией и качеством, поблагодарив спортивного директора Деку и президента клуба за работу по формированию команды.

Напомним, что летом клуб подписал Антони Гордона, Карима Адейеми, Джесси Бисиу и Родри, а также вернул Жоау Канселу.

Добавим, что первый матч Барселоны в новом сезоне Ла Лиги состоится 23 августа на выезде против Эльче. Стартовый свисток запланирован на 22:30 по киевскому времени.

К слову, Арсенал согласовал покупку защитника сборной Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ханси флик

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