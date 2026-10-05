Украина минимально уступила Венгрии во втором матче

"Сине-желтые" не сумели использовать свои шансы.

В понедельник, 5 октября, сборные Украины и Венгрии встречались в четвертом туре Лиги наций.

Первый тайм вышел довольно напряженным, как и прошлая встреча между командами. Тем не менее Украина действовала острее в своих атаках.

Очеретько и Пономаренко упустили свои шикарные моменты, и на этом тайм завершился.

Со стартом второй половины Венгрия значительно прибавила. Уже на 52-й минуте Тот открыл счет, который сохранялся аж до 82-й минуты.

Угловой позволил нашей команде сравнять счет, но буквально в ответной атаке Венгрия снова вышла вперед и сумела сохранить победный счет.

Статистика матча Украина - Венгрия 4-го тура Лиги наций

Украина - Венгрия 1:2

Голы: Яремчук, 82 - Тот, 52, Чингер, 85

Ожидаемые голы (xG): 1.55 - 1.28

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 16 - 10

Удары в створ: 2 - 4

Угловые: 5 - 4

Фолы: 10 - 13

Украина: Трубин — Крупский, Забарный, Сарапий, Михавко — Цыганков, Очеретько (Пихаленок, 70), Назарина (Варфоломеев, 86), Велетень (Хлань, 60) — Пономаренко (Яремчук, 60), Краснопир (Ванат, 60).

Венгрия: Б. Тот — Ошват, Орбан, Чингер, Виталиш — Шефер (Р. Тот, 72), Собослаи (Чонгваи, 87) — Лукач (Юрек, 61), А. Тот (Т. Сюч, 61), Нод — М. Тот (Солои, 72).

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