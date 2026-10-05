iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Украина минимально уступила Венгрии во втором матче

"Сине-желтые" не сумели использовать свои шансы.
Вчера, 23:40       Автор: Андрей Безуглый
Украина - Венгрия / Getty Images
Украина - Венгрия / Getty Images

В понедельник, 5 октября, сборные Украины и Венгрии встречались в четвертом туре Лиги наций.

Первый тайм вышел довольно напряженным, как и прошлая встреча между командами. Тем не менее Украина действовала острее в своих атаках.

Очеретько и Пономаренко упустили свои шикарные моменты, и на этом тайм завершился.

Со стартом второй половины Венгрия значительно прибавила. Уже на 52-й минуте Тот открыл счет, который сохранялся аж до 82-й минуты.

Угловой позволил нашей команде сравнять счет, но буквально в ответной атаке Венгрия снова вышла вперед и сумела сохранить победный счет.

Статистика матча Украина - Венгрия 4-го тура Лиги наций

Украина - Венгрия 1:2
Голы: Яремчук, 82 - Тот, 52, Чингер, 85

Ожидаемые голы (xG): 1.55 - 1.28
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 16 - 10
Удары в створ: 2 - 4
Угловые: 5 - 4
Фолы: 10 - 13

Украина: Трубин — Крупский, Забарный, Сарапий, Михавко — Цыганков, Очеретько (Пихаленок, 70), Назарина (Варфоломеев, 86), Велетень (Хлань, 60) — Пономаренко (Яремчук, 60), Краснопир (Ванат, 60).

Венгрия: Б. Тот — Ошват, Орбан, Чингер, Виталиш — Шефер (Р. Тот, 72), Собослаи (Чонгваи, 87) — Лукач (Юрек, 61), А. Тот (Т. Сюч, 61), Нод — М. Тот (Солои, 72).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Франция устроила волевой разгром Бельгии, Италия одолела Турцию Франция устроила волевой разгром Бельгии, Италия одолела Турцию
Украина - Венгрия 1:2: видео голов Украина - Венгрия 1:2: видео голов
Чигринский не соглашается на расторжение контракта с клубом россиянина после увольнения Чигринский не соглашается на расторжение контракта с клубом россиянина после увольнения
Антонелли может оформить чемпионский титул уже в Остине Антонелли может оформить чемпионский титул уже в Остине

Видео

Историческое фиаско: Англия сокрушила в гостях Хорватию в Лиге наций - видео матча
Историческое фиаско: Англия сокрушила в гостях Хорватию в Лиге наций - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут второй матч с Венгрией в Лиге наций
просмотров
Футбол сегодня: Украина принимает Венгрию в Лиге наций, матчи Франции, Италии, Румынии
просмотров
Свитолина прошла в третий раунд Пекина
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей девятого тура
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:55
Лига наций23:55
Франция устроила волевой разгром Бельгии, Италия одолела Турцию
Лига наций23:43
Украина - Венгрия 1:2: видео голов
Лига наций23:40
Украина минимально уступила Венгрии во втором матче
Европа22:59
Чигринский не соглашается на расторжение контракта с клубом россиянина после увольнения
Формула 122:55
Антонелли может оформить чемпионский титул уже в Остине
Европа22:02
"Жезуш возомнил себя Фергюсоном": Бывший партнер Роналду поддержал португальца
Бокс21:54
Фьюри назвал единственный способ, каким Джошуа может победить его
Лига наций20:50
Трубин, Велетень, Пономаренко - в старте: Украина огласила состав на матч с Венгрией
Европа20:45
Стали известны претенденты на Golden Boy-2026
Лига наций20:12
Тренер Португалии рассказал, готов ли вернуть Роналду в сборную после конфликта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK