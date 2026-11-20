НБА: Нью-Йорк одолел Миннесоту, Мемфис одержал победу над Голден Стэйт
В ночь на пятницу, 20 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны четыре матча.
Результаты матчей НБА за 19 ноября
Миннесота – Нью-Йорк 99:102 (26:33, 24:32, 28:25, 21:12)
Миннесота: Куминга (23 + 5 потерь), Макдэниэлс (17), Болл (15 + 8 подборов + 8 передач), Гобер (9 + 7 подборов), Досунму (6) – старт; Шэннон (10), Лайлс (8), Хайлэнд (6), Беранже (5).
Нью-Йорк: Таунс (22 + 12 подборов), Брансон (21 + 7 передач), Ануноби (15 + 7 подборов), Харт (11), Бриджес (8) – старт; Шэмет (10), Колек (6), Драммонд (4), Макбрайд (3), Альварадо (2).
Милуоки – Портленд 114:124 (21:24, 37:36, 34:36, 22:28)
Милуоки: Хирро (19), Эмент (18 + 9 подборов), Беррис (14), Уэйр (11), Нэнс (7) – старт; Якучионис (18), Роллинз (15 + 6 передач), Хакес (9), Леверт (3), Трент (0), Симс (0).
Портленд: Лиллард (33), Камара (18), Сиссоко (13), Клинган (7 + 13 подборов), Кент (2) – старт; Хендерсон (27 + 7 подборов), Холидэй (22 + 7 передач), Ян Ханьсэнь (2), Карлсон (0), Тонджей (0).
Мемфис – Голден Стэйт 126:98 (31:24, 24:23, 37:26, 34:25)
Мемфис: Уэллс (22 + 7 подборов), Кауард (19), Бузер (16), Хендрикс (11), Спенсер (9 + 11 передач) – старт; Проспер (16), Смолл (14 + 7 подборов + 7 передач), Стюарт (8), Пост (5), Грант (3), Лопес (3), Мэйшэк (0), Мюррэй (0).
Голден Стэйт: Бэсси (16 + 13 подборов), Подземски (15), Лендеборг (11 + 8 подборов + 7 передач), Мелтон (9), Сантос (8) – старт; Ричард (15), Крайер (9), Ике (5), Ньянг (5), Хорфорд (3), Пэйтон II (2), Леонс (0).
Сан-Антонио – Клипперс 124:112 (24:21, 33:33, 35:34, 32:24)
Сан-Антонио: Вембаньяма (32 + 11 подборов), Касл (21 + 12 передач + 8 потерь), Шэмпени (20), Васселл (15), Фокс (10) – старт; К. Джонсон (10), Барнс (9), Корнет (4), Брайант (3), Маклафлин (0).
Клипперс: Гарлэнд (23), Б. Лопес (23), Струс (18), Хатимура (17 + 7 подборов), Д. Джонс (8) – старт; Уоглер (7), Джексон (6), Данн (6), Дик (2), Нидерхаузер (2), Миллер (0), Пикетт (0), Сэндерс (0), Кристи (0).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!