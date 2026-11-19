Запуск баскетбольной НБА Европа в формате полноценного сезона с участием 16 команд до октября 2027 года становится все менее вероятным.

Изначально предполагалось, что НБА Европа объединит 16 команд: 12 получат постоянные лицензии, а еще четыре путевки будут разыграны через квалификационные соревнования.

Теперь рассматриваются альтернативные сценарии. Один из них предусматривает проведение осенью 2027 года отдельного квалификационного турнира. Другой вариант — запуск сокращенной версии соревнования с меньшим количеством команд, если НБА удастся договориться с некоторыми действующими европейскими клубами о получении лицензий. Об этом пишет The Athletic со ссылкой на представителя потенциальной группы владельцев франшизы.

В то же время переговоры между НБА и Евролигой о возможном партнерстве не принесли результатов. В начале октября во время встречи руководителей Евролиги на озере Комо предложение американской лиги о сотрудничестве и создании совместного турнира было отклонено.

Важную роль в этом решении сыграли Олимпиакос и Олимпия Милан. Оба клуба выступили против предложения, хотя их мотивы не были связаны с финансовыми интересами.

В частности, Олимпиакос не хотел поддерживать проект, поскольку НБА в первую очередь заинтересована в привлечении в новую лигу принципиального соперника пирейцев — Панатинаикоса.

В свою очередь, Олимпия Милан опасается, что в будущем в НБА Европа может появиться отдельная франшиза, связанная с футбольным клубом Милан»

Несмотря на планы НБА запустить новый европейский баскетбольный проект в 2027 году, его окончательный формат и состав участников остаются неопределенными.

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