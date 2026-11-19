Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Ренне Стаббс считает, что Арина Соболенко должна понести наказание за свое поведение во время матча против Элины Свитолиной на Итоговом турнире WTA.

Австралийская экс-теннисистка высказалась об инциденте в своем подкасте The Rennae Stubbs Tennis Podcast. По ее мнению, WTA должна отреагировать на высказывания белоруски, а одних извинений для этого недостаточно.

"Ее однозначно нужно оштрафовать. А дисквалифицировать? Не знаю, это уже не мне решать. Но, возможно, в определенной степени отстранение даже пошло бы ей на пользу", – отметила Стаббс.

Австралийка также обратила внимание на публичность профессионального спорта. По ее словам, теннисисты не должны забывать, что их эмоциональные реакции фиксируют камеры и микрофоны, а за матчами следят миллионы зрителей.

"Не имеет значения, первая ты ракетка мира или сотая. Это отвратительное поведение. Ты ведь понимаешь, что поступила плохо, когда тебе приходится извиняться", – добавила бывшая теннисистка.

Поводом для критики стал эпизод матча Свитолиной и Соболенко на групповом этапе Итогового турнира WTA. Украинка одержала победу в трех сетах – 6:3, 3:6, 6:1. Во время встречи белоруска не сдерживала эмоций и использовала нецензурную лексику, реагируя на поведение украинских болельщиков.

После распространения видео Соболенко публично извинилась, объяснив свою реакцию раздражением из-за зрителей, которые радовались ее ошибкам.

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