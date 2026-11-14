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Свитолина раскрыла секрет победы над Соболенко

Украинская теннисистка поделилась впечатлениями от победы над белоруской Ариной Соболенко в третьем матче группового этапа Итогового турнира WTA-2026.
Сегодня, 10:26       Автор: Сергей Носенко
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В интервью после поединка украинка призналась, что сложнее всего ей было справиться с психологическим напряжением.

"Это был чрезвычайно сложный матч. Я просто старалась сосредоточиться на каждом отдельном розыгрыше, найти свою игру и сохранить боевой настрой до самого конца. В моей игре были определенные спады и подъемы, но я очень рада, что смогла придерживаться своего тактического плана", – рассказала Элина.

По словам украинки, после уверенно проведенного первого сета соперница прибавила в интенсивности, поэтому пришлось искать новые способы противодействия ее атакам.

"Я очень довольна своим выступлением. Это был непростой матч, настоящие американские горки. Думаю, я хорошо сыграла в первом сете, благодаря чему смогла его выиграть, но затем Арина повысила уровень своей игры. В третьем сете я старалась возвращать на ее половину корта хотя бы на один мяч больше, сохранять боевой настрой и играть каждый розыгрыш так, словно он последний", – объяснила теннисистка.

Свитолина также рассказала, что именно изменила в своей игре по сравнению с предыдущими встречами с Соболенко.

"Прежде всего мне нужно было активнее работать ногами, потому что у нее очень необычное вращение мяча. Мне нужно было правильно занимать позицию относительно мяча, чтобы иметь возможность качественно выполнять ответные удары. Ведь она использовала любую возможность атаковать короткий мяч. Поэтому для меня ключевым фактором сегодня стала именно работа ног", – отметила Элина.

Украинка добавила, что после неудачного стартового матча на турнире постепенно нашла свою игру и улучшила передвижение по корту.

Свитолина также призналась, что скучает по дочери Скай, которая на этот раз не сопровождает ее на соревнованиях. По словам теннисистки, после турнирных матчей особенно ценными для нее становятся разговоры с ребенком.

В полуфинале Итогового турнира Свитолина встретится с чешкой Линдой Носковой. Украинка отметила, что соперница обладает мощными ударами, поэтому перед следующим поединком важно хорошо восстановиться физически и подготовить тактический план.

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