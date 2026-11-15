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Свитолина отреагировала на скандальное поведение Соболенко

Украинская теннисистка прокомментировала видео с эмоциональной реакцией белоруски и рассказала о неприятных комментариях во время игры.
Сегодня, 09:41       Автор: Сергей Носенко
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

После матча между Элиной Свитолиной и Ариной Соболенко на Итоговом турнире WTA в социальных сетях распространилось видео, на котором белорусская теннисистка эмоционально высказывается во время игры.

Украинские болельщики, попытавшиеся прочитать слова Соболенко по губам, предположили, что она использовала нецензурные выражения в адрес Свитолиной или украинцев. Подтвердить точное содержание ее слов по видеозаписи невозможно.

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Позже Соболенко объяснила, что ее комментарий не был направлен против украинской теннисистки. По словам белоруски, она разозлилась из-за группы зрителей, которые активно радовались ее ошибкам, и извинилась перед теми, кого могла обидеть.

Свитолина также прокомментировала ситуацию, отвечая на вопросы журналистов после победы над Линдой Носковой в полуфинале турнира.

"Как видите, здесь очень много украинцев, украинских флагов и болельщиков из Украины. Конечно, они хотят, чтобы я победила в этом конкретном матче. Мы с Ариной играли друг против друга много раз. И всегда есть ее болельщики и мои болельщики. Поэтому каждая страна, каждый матч, в котором мы встречаемся, имеет свои особенности. Я видела некоторые проявления этого в социальных сетях, ведь, очевидно, там все обсуждают. Но надеюсь, что наши противостояния в дальнейшем будут уважительными. Ведь иногда во время наших матчей я также получала не самые приятные комментарии в свой адрес из-за войны. Такая ситуация. В социальных сетях иногда все немного искажают. Так что имеем то, что имеем", – сказала Свитолина.

Напомним, Свитолина обыграла Соболенко со счетом 6:3, 3:6, 6:1. Поражение завершило выступление белоруски на Итоговом турнире WTA.

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