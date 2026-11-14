iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Инфантино, вероятно, переизберется на пост президента ФИФА

Президент все еще пользуется широкой поддержкой.
Сегодня, 21:55       Автор: Андрей Безуглый
Джанни Инфантино / Getty Images
Джанни Инфантино / Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино, скорее всего, будет переизбран, пишет RMC Sport.

После отказа Арсена Венгера у нынешнего президента фактически не осталось соперников.

К тому же, несмотря на все скандалы, Инфантино пользуется поддержкой большинства членов ФИФА. Как минимум он может рассчитывать на поддержку 180 федераций.

Президента ФИФА практически единодушно поддерживают в Африке, Южной Америки, на Ближнем Востоке и Азии.

Оппозицию составляют европейские федерации, однако без Венгера у них нет кандидата, который бы сумел объединить всех.

Ранее также сообщалось, что игроки Шахтера дебютировали за сборную Бразилии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Холанд повторил достижение Герда Мюллера Холанд повторил достижение Герда Мюллера
Женская сборная Украины по баскетболу на последних секундах упустила победу над Британией Женская сборная Украины по баскетболу на последних секундах упустила победу над Британией
Галичанка одержала первую победу в плей-офф Кубка вызова Галичанка одержала первую победу в плей-офф Кубка вызова
Немецкий клуб попробует уберечь от ПСЖ своего таланта Немецкий клуб попробует уберечь от ПСЖ своего таланта

Видео

Роналдиньо провел первую тренировку с Равенной перед возвращением в футбол
Роналдиньо провел первую тренировку с Равенной перед возвращением в футбол

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: решающий матч сборной Украины, завершение тура Лиги наций, игры Португалии и Норвегии
просмотров
УПЛ: Шахтер встретится с Динамо, ЛНЗ обыграл Зарю, ничья Буковины и Колоса
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Шахтером в Классическом в рамках УПЛ
просмотров
Календарь Шахтера: "горняки" сыграют с Динамо в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Футбол21:55
Инфантино, вероятно, переизберется на пост президента ФИФА
Лига наций21:20
Холанд повторил достижение Герда Мюллера
20:35
Женская сборная Украины по баскетболу на последних секундах упустила победу над Британией
Другие19:40
Галичанка одержала первую победу в плей-офф Кубка вызова
Европа18:58
Немецкий клуб попробует уберечь от ПСЖ своего таланта
Лига наций18:10
Сборная Нидерландов осталась без своего лидера
Европа17:35
Венгер принял решение касательно участия в выборах
Другие страны16:50
Два футболиста Шахтера дебютировали за сборную Бразилии в матче с Японией
Хоккей16:20
IIHF подала жалобу на решение CAS о возвращении россии в международный хоккей
Футбол15:55
Роналдиньо провел первую тренировку с Равенной перед возвращением в футбол
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK