Инфантино, вероятно, переизберется на пост президента ФИФА

Президент все еще пользуется широкой поддержкой.

Президент ФИФА Джанни Инфантино, скорее всего, будет переизбран, пишет RMC Sport.

После отказа Арсена Венгера у нынешнего президента фактически не осталось соперников.

К тому же, несмотря на все скандалы, Инфантино пользуется поддержкой большинства членов ФИФА. Как минимум он может рассчитывать на поддержку 180 федераций.

Президента ФИФА практически единодушно поддерживают в Африке, Южной Америки, на Ближнем Востоке и Азии.

Оппозицию составляют европейские федерации, однако без Венгера у них нет кандидата, который бы сумел объединить всех.

Ранее также сообщалось, что игроки Шахтера дебютировали за сборную Бразилии.

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