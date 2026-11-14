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Футбол

Венгер принял решение касательно участия в выборах

Оно пока еще не окончательное.
Сегодня, 17:35       Автор: Андрей Безуглый
Арсен Венгер / Getty Images
Арсен Венгер / Getty Images

Французский специалист Арсен Венгер принял решение касательно участия в выборах президента ФИФА.

Напомним, что 77-летний тренер несколько месяцев раздумывал над тем, чтобы попробовать сместить Джанни Инфантино.

В итоге Венгер решил не выдвигать свою кандидатуру. Во-первых, он сомневается, чтоему удастся победить, а во-вторых, пост президента ФИФА ему не интересен.

Отметим, что именно Арсен Венгер считался лучшим кандидатом, чтобы сместить текущего президента. Его поддерживало большое количество ассоциаций и членов ФИФА.

Отдельно, L’Équipe подчеркивает, что решение француза все еще не окончательное. Срок подачи заявки заявки истекает уже 18 ноября.

Ранее также сообщалось, что игроки Шахтера дебютировали за сборную Бразилии.

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