Боксера не допустили к чемпионату мира без подтверждения, что он мужчина

18-летний представитель сборной Англии по боксу Джордж Фрэнсис пропустил чемпионат мира из-за отсутствия теста на подтверждение пола.

Британский боксер Джордж Фрэнсис не смог выступить на чемпионате мира среди спортсменов до 19 лет, который в прошлом месяце прошел в черногорской Будве. Причиной стала административная ошибка национальной федерации, не организовавшей необходимое тестирование спортсмена.

Фрэнсис, который должен был выступать в весовой категории до 60 кг, узнал о недопуске всего за несколько часов до жеребьевки. По словам боксера, представители команды сообщили ему, что он не может участвовать в соревнованиях, поскольку у федерации нет результатов анализа, подтверждающего его пол.

"Меня просто забыли внести в систему. Они не смогли вовремя предоставить образец крови. Это безумие", – рассказал спортсмен BBC.

Фрэнсис признался, что произошедшее стало самым большим разочарованием в его жизни. Он долго готовился к своему первому чемпионату мира, мечтая представить Англию на международной арене.

"Это была худшая новость, которую я когда-либо получал. Я был просто разбит", – поделился боксер.

Требования о генетическом тестировании ввела организация World Boxing. Изначально они касались женщин в возрасте от 18 лет, однако в январе 2026 года правила распространили и на мужчин. Национальные федерации отвечают за организацию и проведение необходимых процедур.

В World Boxing объясняли нововведение необходимостью обеспечить безопасность участников и равные условия для всех спортсменов.

В федерации заявили, что после обнаружения проблемы пытались найти решение совместно с организаторами турнира, однако допустить Фрэнсиса к соревнованиям в соответствии с регламентом не удалось.

Сам боксер утверждает, что до сих пор не получил личных извинений или объяснений от руководства федерации. Из-за упущенной возможности выступить на чемпионате мира он также потерял шанс попробовать отобраться на Олимпиаду.

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