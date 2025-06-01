Назви всех победителей Лиги чемпионов – викторина

Вспомнишь все клубы, которые выигрывали главный еврокубок?

Накануне в числе футбольных клубов, которые в своей истории выигрывали Лигу чемпионов или Кубок Европейских Чемпионов добавилось новое имя.

За последние три года уже второй раз ЛЧ выиграла команда, которая до этого подобного никогда не делала.

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ISPORT предлагает своим читателям принять участие в викторине, где нужно назвать все клубы, которые когда-либо выигрывали Лигу чемпионов/КЕЧ.

Раніше ми пропонували згадати двадцятку бразильців із найбільшою кількістю матчів у чемпіонаті України.

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