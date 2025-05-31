Полное доминирование Парижа: видео голов финала Лиги чемпионов ПСЖ - Интер
Стартовое давление парижан привело к быстрому забитому мячу. ПСЖ повел в счете на 12-й минуте. Витинья классной передачей нашел в штрафной Дуэ, а тот вывел Хакими фактически на пустые ворота.
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Видео гола Хакими:
Удвоили преимущество подопечные Луиса Энрике на 20-й. Дембеле прорвался по левому флангу и перевел мяч на правый угол штрафной зоны. Там оказался Дуэ и с рикошетом Димарко переиграл Зоммера.
Видео гола Дуэ:
Второй раз Дуэ отличился после перерыва. В этот раз он получил передачу Витиньи и пробил в ближний угол. Зоммер спасти Интер не сумел.
Видео гола Дуэ:
Четвертый гол забил Кварацхелия. Дембеле разогнал контратаку ПСЖ и вывел грузина на свидание с голкипером. Вингер парижан хладнокровно реализовал момент.
Видео гола Кварацхелии:
Под занавес поединка добил "нерадзурри" Маюлю. Он перед воротами замкнул передачу Баркола. Оба появились со скамейки запасных.
Видео гола Маюлю:
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