Полное доминирование Парижа: видео голов финала Лиги чемпионов ПСЖ - Интер

Французский гранд ошеломил "нерадзурри" уже в первой половине поединка.

Стартовое давление парижан привело к быстрому забитому мячу. ПСЖ повел в счете на 12-й минуте. Витинья классной передачей нашел в штрафной Дуэ, а тот вывел Хакими фактически на пустые ворота.

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Видео гола Хакими:

Удвоили преимущество подопечные Луиса Энрике на 20-й. Дембеле прорвался по левому флангу и перевел мяч на правый угол штрафной зоны. Там оказался Дуэ и с рикошетом Димарко переиграл Зоммера.

Видео гола Дуэ:

Второй раз Дуэ отличился после перерыва. В этот раз он получил передачу Витиньи и пробил в ближний угол. Зоммер спасти Интер не сумел.

Видео гола Дуэ:

Четвертый гол забил Кварацхелия. Дембеле разогнал контратаку ПСЖ и вывел грузина на свидание с голкипером. Вингер парижан хладнокровно реализовал момент.

Видео гола Кварацхелии:

Под занавес поединка добил "нерадзурри" Маюлю. Он перед воротами замкнул передачу Баркола. Оба появились со скамейки запасных.

Видео гола Маюлю:

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